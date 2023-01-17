- Василиса - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Василиса -

- Василиса -

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791 ст.

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
1822 или 1823 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Зубарева Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Зубарев Прохор Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Зубарев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Сын: Зубарев Трофим' Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822 или 1823

Сын: Зубарев Трофим Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Зубарев Максим Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Зубарев Николай Прохорович

Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close