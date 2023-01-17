- Василиса -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Зубарева Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Сын: Зубарев Прохор Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Сын: Зубарев Трофим' Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
1822 или 1823
Сын: Зубарев Трофим Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Зубарев Максим Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Зубарев Николай Прохорович
Отец ребёнка: Зубарев Прохор Михайлович
Смерть
До 1858 ст.