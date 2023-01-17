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Кириллова Анисия Егоровна

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Место рождения

Бишкаин, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишкаин, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1953

Сын: Кириллов Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Турышева Лида Алексеевна

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Костина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Кириллов Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.06.1963

Дочь: Михайлова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Алексей Фёдорович

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