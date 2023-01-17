Кириллова Анисия Егоровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1953
Сын: Кириллов Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Турышева Лида Алексеевна
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Костина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.12.1959
Сын: Кириллов Вениамин Алексеевич
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.06.1963
Дочь: Михайлова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Фёдорович
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно