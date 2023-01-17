Бекбулатов Максим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2020
Сын: Бекбулатов Роберт Максимович
Мать ребёнка: Бекбулатова Ида
Россия, г. Ноябрьск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бекбулатова Ида
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ