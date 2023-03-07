Денисова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Матрена Ивановна

Денисова Матрена Ивановна

avatar

Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Денисов Павел Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Денисов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Денисов Федор Петрович

Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close