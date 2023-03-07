Денисова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Денисов Петр Прокофьевич
Смерть
Неизвестно