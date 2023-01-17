Рославец Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рославец Николай Андреевич

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Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

04.01.1881

Дата смерти

23.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1881 по 1890
Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1890 по 1902
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1902 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
С 1920 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1933
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1933 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.1944
Москва, город федерального значения Москва
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