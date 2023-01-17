Рославец Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1881
Дата смерти23.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1881 по 1890
Место жительства
С 1890 по 1902
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1902 по 1917
Место жительства
С 1917
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
С 1920 по 1931
Место жительства
С 1931 по 1933
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1933 по 1944
Смерть
23.08.1944