Лопатина Аграфена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1849 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.11.1857 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно