Лопатина Аграфена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Аграфена Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1849 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.

Сын: Лопатин Евдоким Ефимович

Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1857 ст.

Сын: Лопатин Родион Ефимович

Отец ребёнка: Лопатин Ефим Арсеньевич

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Ефим Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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