Лыкошина (Анненкова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Анненкова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1841

Дата смерти

08.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1861

Сын: Лыкошин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Родионова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лыкошин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович

д. Каменка Васильского у. Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова София Ивановна

Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович

Смерть
08.02.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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