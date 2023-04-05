Лыкошина (Анненкова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1841
Дата смерти08.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1861
Сын: Лыкошин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Родионова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович
д. Каменка Васильского у. Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова София Ивановна
Отец ребёнка: Лыкошин Иван Александрович
Смерть
08.02.1914