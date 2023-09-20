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Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1941 или 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Марьям Срулевна

Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Авруцкий Овсей Гишель Фроимович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Авруцкий Изриаль Фроимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: (дев.Авруцкая) Двойра Фроимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: (дев.Авруцкая) Пёся Фроимовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Авруцкий Мошко (Михаил) Фроимович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
1941 или 1942
Причина смерти: убит фашистами

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