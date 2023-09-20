Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1941 или 1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Марьям Срулевна
Рождение ребёнка
06.12.1897
Сын: Авруцкий Овсей Гишель Фроимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Авруцкий Изриаль Фроимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: (дев.Авруцкая) Двойра Фроимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: (дев.Авруцкая) Пёся Фроимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Авруцкий Мошко (Михаил) Фроимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941 или 1942
Причина смерти: убит фашистами