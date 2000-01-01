Вшивцов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Вшивцов Яков Фадеевич
Мать: Вшивцева Марина Оксенова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1743