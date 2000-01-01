Вшивцов Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Вшивцов Яков Фадеевич

Мать: Вшивцева Марина Оксенова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Параскева Симакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Параскева Симакова

Смерть
После 1743
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