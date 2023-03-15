Болотов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотов Алексей

Болотов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотовы Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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