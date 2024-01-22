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Сидоров Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833

Отец: Сидоров Василий Федотов

Мать: (Сидорова) Марья Семеновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Сидоров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: (Сидорова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: (Сидорова) Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: (Сидорова) Елена Андреевна

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