Сидоров Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1833
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1833
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1875
Сын: Сидоров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: (Сидорова) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: (Сидорова) Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: (Сидорова) Елена Андреевна