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Маслов Владимир Иванович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

20.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923

Отец: Маслов Иван Сергеевич

Мать: Маслова Матрена Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родился в селе Берды Оренбургского района. Теперь это район Оренбурга.
Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Маслов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Маслова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Маслов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Маслова Анастасия Григорьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
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