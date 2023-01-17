Маслов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923
Отец: Маслов Иван Сергеевич
Родился в селе Берды Оренбургского района. Теперь это район Оренбурга.
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Маслов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Маслова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Маслов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Маслова Анастасия Григорьевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область