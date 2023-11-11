Заколюкина (Загумённова) Ульяна Никитина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Заколюкин Григорий Игнатьев
Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев
Смерть
Неизвестно