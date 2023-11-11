Заколюкина (Загумённова) Ульяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина (Загумённова) Ульяна Никитина

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Игнатий Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Заколюкин Григорий Игнатьев

Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Заколюкин Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Заколюкин Пётр Игнатьев

Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Савельев

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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