Пастернак (Бердникова) Ольга Михайловна 15.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Пастернак (Бердникова) Ольга Михайловна

Автор
ЕС
Сапрыкина Е.

женский, родилась 15.08.1928, Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Отец
Бердников Михаил1910 г.р.
Мать
Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна07.01.1910 г.р.
Супруги
Пастернак Иван Федорович19.01.1929 г.р.
Дети
Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна07.10.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: Бердников Михаил

Мать: Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастернак Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым

Рождение ребёнка
07.10.1956

Дочь: Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пастернак Иван Федорович

Керчь, Керчь, Республика Крым

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