Пастернак (Бердникова) Ольга Михайловна
женский, родилась 15.08.1928, Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
ОтецБердников Михаил1910 г.р.
МатьБердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна07.01.1910 г.р.
Супруги
Пастернак Иван Федорович19.01.1929 г.р.
Дети
Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна07.10.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.10.1956
Дочь: Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пастернак Иван Федорович
Керчь, Керчь, Республика Крым