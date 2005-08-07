Степанов Олег Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Олег Васильевич

Степанов Олег Васильевич

avatar

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

19.08.1974

Дата смерти

07.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
07.08.2005
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close