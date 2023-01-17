Тхорик Андрей Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891 ст.
Крещение
30.11.1891 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Эмиграция
20.12.1908 ст.
г. Hamburg, Германия
Откуда: Российская Империя, Гродненская губерния, Кобринский уезд, Антопольская волость, д. Пришихвосты | судно Batavia
Эмиграция
07.01.1909 ст.
c.New York , New York , USA
Откуда: Германия, г. Hamburg | судно Batavia
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
Неизвестно