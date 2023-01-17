Тхорик Андрей Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик Андрей Авксентьевич

Тхорик Андрей Авксентьевич

avatar

Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

27.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891 ст.

Отец: Тхорик Авксентий Демьянович

Мать: Тхорик Мария Васильевна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
30.11.1891 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Эмиграция
20.12.1908 ст.
г. Hamburg, Германия
Откуда: Российская Империя, Гродненская губерния, Кобринский уезд, Антопольская волость, д. Пришихвосты | судно Batavia
Эмиграция
07.01.1909 ст.
c.New York , New York , USA
Откуда: Германия, г. Hamburg | судно Batavia
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close