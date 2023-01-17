Коваленко Гавриил Ермолаевич
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1832
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коваленко Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Коваленко Александра Ивановна
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927
Бекетовка Кировский р-н Сталинград