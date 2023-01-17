Коваленко Гавриил Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Гавриил Ермолаевич

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Коваленко Ермолай Максимович

Мать: Коваленко Феодосья Ивановна

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Коваленко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Коваленко Александра Ивановна

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Александра Ивановна

Смерть
1927
Бекетовка Кировский р-н Сталинград
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