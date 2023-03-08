Степанова (Якупова) Софья Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Якупова) Софья Дамировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2010

Сын: Степанов Платон Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.2014

Сын: Степанов Гордей Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил Алексеевич

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