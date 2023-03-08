Степанова (Якупова) Софья Дамировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2010
Сын: Степанов Платон Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.2014
Сын: Степанов Гордей Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно