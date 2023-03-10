Коврижных Иван
Место рожденияд. Кузнецовская
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Коврижных Семен (Сенка)
Мать: Устинья
д. Кузнецовская
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Коврижных Наталья
Рождение ребёнка
1712
Сын: Коврижных Сидор
Мать ребёнка: Коврижных Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коврижных Наталья
Смерть
Неизвестно