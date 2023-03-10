Коврижных Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Иван

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Место рождения

д. Кузнецовская

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Коврижных Семен (Сенка)

Мать: Устинья

д. Кузнецовская
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Коврижных Наталья

Рождение ребёнка
1712

Сын: Коврижных Сидор

Мать ребёнка: Коврижных Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Наталья

Смерть
Неизвестно
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