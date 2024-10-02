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Komera Matfei Romananpoika

Место рождения

Koivuselkä, Impilahti, Karjala

Дата рождения

Вычислено 1742

Дата смерти

17.10.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Leskinen / Leskin (Komera) Paraskeva Matfejevna

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.10.1811

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