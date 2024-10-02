Komera Matfei Romananpoika
Место рожденияKoivuselkä, Impilahti, Karjala
Дата рожденияВычислено 1742
Дата смерти17.10.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Leskinen / Leskin (Komera) Paraskeva Matfejevna
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.10.1811