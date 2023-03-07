Широкова Улита Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Улита Фомина

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Место рождения

Наумовской

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Широков Антон Фомин

Отец ребёнка: Широков Фома Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Фома Акимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1809
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