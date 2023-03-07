Широкова Улита Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Широков Антон Фомин
Отец ребёнка: Широков Фома Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Фома Акимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1809