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Васильев Александр Николаевич

Место рождения

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1911

Жена: Васильева Екатерина Михайловна

Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Васильев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Михайловна

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Васильев Александр Александрович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Михайловна

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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