Бастрыкина Пелагея Лихова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1890
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
29.12.1896
Сын: Бастрыкин Вов Василий Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич
Рождение ребёнка
13.07.1899
Сын: Бастрыкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич
Смерть
Неизвестно