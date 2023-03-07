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Бастрыкина Пелагея Лихова

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Бастрыкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.12.1896

Сын: Бастрыкин Вов Василий Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Бастрыкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Дементьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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