Степченков Петр
Место рожденияРоссия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Дата рождения21.01.1915
Дата смерти11.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915
Отец: Степченков Сергей
Мать: Ефросинья
Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1946
Смерть
11.09.1981