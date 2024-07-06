Степченков Петр 21.01.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степченков Петр

Место рождения

Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи

Дата рождения

21.01.1915

Дата смерти

11.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1915

Отец: Степченков Сергей

Мать: Ефросинья

Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Смерть
11.09.1981

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