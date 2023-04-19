Жуков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1967

Сын: Жуков Сергей Николанвич

Мать ребёнка: Жукова Ираида Степановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Ираида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ираида Степановна

Смерть
Неизвестно
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