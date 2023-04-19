Жуков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1967
Мать ребёнка: Жукова Ираида Степановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Ираида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ираида Степановна
Смерть
Неизвестно