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Киселёв Иродион Степанович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1887 ст.

Жена: Киселёва Евгения Дмитриевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1889 ст.

Сын: Киселёв Евдоким Иродионович

Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1891 ст.

Дочь: Киселёва Мария Иродионовна

Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.

Сын: Киселёв Яков Иродионович

Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Иродионович

Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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