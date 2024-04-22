Киселёв Иродион Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
09.11.1887 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1889 ст.
Сын: Киселёв Евдоким Иродионович
Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1891 ст.
Дочь: Киселёва Мария Иродионовна
Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Иродионович
Мать ребёнка: Киселёва Евгения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно