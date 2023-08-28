Сыч Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыч Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыч Петр Васильев

Мать: Сыч Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыч Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1910 ст.

Дочь: Сыч Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Сыч Параскева Федорова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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