Сыч Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыч Петр Васильев
Мать: Сыч Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыч Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1910 ст.
Дочь: Сыч Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Сыч Параскева Федорова
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно