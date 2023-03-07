Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев

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Место рождения

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Рябев Юрий (Юрка) Андреев

Мать: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Рябев Козьма (Коземка) Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678
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