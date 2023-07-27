Головенко (Кочнова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенко (Кочнова) Светлана Викторовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970

Отец: Кочнов Виктор Григорьевич

Мать: Кочнова Тамара Александрова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головенко Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Павел Серафимович

Рождение ребёнка
04.10.1988

Сын: Антон Павлович

Отец ребёнка: Рябов Павел Серафимович

Рождение ребёнка
21.12.1992

Дочь: Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Кириллов Алексей Владимирович

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