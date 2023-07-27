Головенко (Кочнова) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1988
Сын: Антон Павлович
Отец ребёнка: Рябов Павел Серафимович
Рождение ребёнка
21.12.1992
Дочь: Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Кириллов Алексей Владимирович