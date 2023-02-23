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Шалаумов Борис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955

Отец: Шалаумов Дмитрий Ионович

Мать: Шалаумова Любовь Григорьевна

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