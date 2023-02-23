Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шалаумов Борис Дмитриевич
Шалаумов Борис Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1955
Пол
Мужской
Отец
Шалаумов Дмитрий Ионович
1926 г.р.
Мать
Шалаумова (Крещенова) Любовь Григорьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1955
Отец:
Шалаумов Дмитрий Ионович
Мать:
Шалаумова Любовь Григорьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия