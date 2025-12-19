Шипова (Ланская) Софья Петровна
женский, родилась 20.04.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Около 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Шипов Николай Николаевич17.03.1846 г.р.
Дети
Безак (Шипова) Елена Николаевна26.05.1800 г.р.
Миллер (Шипова) Наталья Николаевна15.09.1870 г.р.Показать еще 3
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Рождение ребёнка
26.05.1800
Дочь: Безак (Шипова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич
Рождение
20.04.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.10.1869
Рождение ребёнка
15.09.1870
Дочь: Миллер (Шипова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1871
Дочь: Давыдова (Шипова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1873
Сын: Шипов Николай младший Николаевич
Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
06.08.1877
Дочь: Клейнмихель (Шипова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич
Смерть
Около 1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург