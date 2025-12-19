Шипова (Ланская) Софья Петровна 20.04.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипова (Ланская) Софья Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.04.1846, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Около 1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Шипов Николай Николаевич17.03.1846 г.р.
Дети
Безак (Шипова) Елена Николаевна26.05.1800 г.р.
Миллер (Шипова) Наталья Николаевна15.09.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1800

Дочь: Безак (Шипова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение
20.04.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
05.10.1869

Муж: Шипов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Введенская церковь на Лубянке https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000036.jpg

Рождение ребёнка
15.09.1870

Дочь: Миллер (Шипова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.12.1871

Дочь: Давыдова (Шипова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.02.1873

Сын: Шипов Николай младший Николаевич

Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
06.08.1877

Дочь: Клейнмихель (Шипова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Шипов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Около 1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место погребения: Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Российская Империя

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