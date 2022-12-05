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Малютин Владимир Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1936

Дата смерти

05.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1962

Сын: Малютин Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна

Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Хрома (Малютина) Дина Владимировна

Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна

Рождение ребёнка
25.12.1966

Сын: Малютин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна

Смерть
05.12.2022
Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

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