Малютин Владимир Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1936
Дата смерти05.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1962
Сын: Малютин Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Хрома (Малютина) Дина Владимировна
Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна
Рождение ребёнка
25.12.1966
Сын: Малютин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Малютина Лидия Всеволодовна
Смерть
05.12.2022
Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область