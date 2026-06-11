Кулага Федор Иванов
мужской, родился 1739
умер Неизвестно
ОтецКулага ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Кулага Татьяна Федорова1742 г.р.
Дети
Кулага Семен Федоров1765 г.р.
(Кулага) Анна Федоровна1770 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кулага Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кулага Семен Федоров
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Кулага) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бондарева (Кулага) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Семченко (Кулага) Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кулага) Соломонида Федоровна
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Кулага) Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно