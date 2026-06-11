Кулага Федор Иванов 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулага Федор Иванов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1739

умер Неизвестно

Отец
Кулага ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Кулага Татьяна Федорова1742 г.р.
Дети
Кулага Семен Федоров1765 г.р.
(Кулага) Анна Федоровна1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кулага Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кулага Семен Федоров

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Кулага) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бондарева (Кулага) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Семченко (Кулага) Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кулага) Соломонида Федоровна

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Кулага) Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Кулага Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно

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