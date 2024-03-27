Барзда (Бомштейн) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарзда (Бомштейн) Вера

Барзда (Бомштейн) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн Хаита

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борзда Илья

Отец ребёнка: Барзда Яков

Читинская обл., Красночикойский р-н
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Розенберг Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Барзда Яков

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Быков Ода

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Барзда Самуил

Отец ребёнка: Барзда Яков

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барзда Гдалий

Отец ребёнка: Барзда Яков

Красночикойский р-н, Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цапник Анна

Отец ребёнка: Барзда Яков

с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close