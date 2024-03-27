Барзда (Бомштейн) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бомштейн Арон
Мать: Бомштейн Хаита
Рождение ребёнка
1908
Сын: Борзда Илья
Отец ребёнка: Барзда Яков
Читинская обл., Красночикойский р-н
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Розенберг Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Барзда Яков
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Быков Ода
Отец ребёнка: Барзда Яков
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Барзда Самуил
Отец ребёнка: Барзда Яков
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барзда Гдалий
Отец ребёнка: Барзда Яков
Красночикойский р-н, Читинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цапник Анна
Отец ребёнка: Барзда Яков
с.Шимбилик Красночикойского района Читинской обл.
Смерть
1968