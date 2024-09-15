Садокова (Беляновская) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова (Беляновская) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Беляновский Афанасий Вениаминович

Мать: Беляновская Екатерина Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
До 1909 ст.

Муж: Садоков Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Дочь: Садокова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Садоков Николай Александрович

Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Садоков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1916 ст.

Сын: Садоков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Казанско-Покровская церковь Восприемник надзиратель Вологодского духовного училища Сергей Иванович Юшков
Смерть
1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Горбачевском кладбище

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