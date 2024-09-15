Садокова (Беляновская) Надежда Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
До 1909 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Дочь: Садокова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Садоков Николай Александрович
Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Садоков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1916 ст.
Сын: Садоков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Садоков Александр Андреевич
Казанско-Покровская церковь Восприемник надзиратель Вологодского духовного училища Сергей Иванович Юшков
Смерть
1963
Похоронена на Горбачевском кладбище