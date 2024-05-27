Барышева (Дорогина) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Дорогина) Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Барышева) Елена Федорова

Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Рождение ребёнка
1754

Сын: Барышев Андрей Федоров

Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Барышева) Марья Федорова

Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Смерть
Неизвестно

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