Барышева (Дорогина) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Барышева) Елена Федорова
Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Барышева) Марья Федорова
Отец ребёнка: Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Смерть
Неизвестно