Олесова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олесов Николай Васильевич
Мать: Олесова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.08.2009
Сын: Ефремов Давид Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
?.10.2012
Сын: Ефремов Яромир Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Александр