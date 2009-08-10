Олесова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олесов Николай Васильевич

Мать: Олесова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.08.2009

Сын: Ефремов Давид Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Рождение ребёнка
?.10.2012

Сын: Ефремов Яромир Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Александр

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