Кулешов Григорий Силыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Григорий Силыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кулешова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кулешова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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