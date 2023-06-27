Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Вера Серафимовна

Мать ребёнка: Полякова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1941

Дочь: Коваленко Тамара Серафимовна

Мать ребёнка: Полякова Дина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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