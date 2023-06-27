Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Дина Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Вера Серафимовна
Мать ребёнка: Полякова Дина Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1941
Дочь: Коваленко Тамара Серафимовна
Мать ребёнка: Полякова Дина Ивановна
Смерть
Неизвестно