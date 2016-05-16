Яковлев Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1949
Дата смерти16.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1973
Сын: Яковлеа Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1979
Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна
Смерть
16.05.2016