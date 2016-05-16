Яковлев Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1949

Дата смерти

16.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1973 г.р.
1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949

Отец: Федор

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
20.02.1973

Сын: Яковлеа Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1979

Сын: Яковлев Олег Леонидович

Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Нина Васильевна

Смерть
16.05.2016
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