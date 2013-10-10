Габидинов Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидинов Ильдар

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

09.09.1955

Дата смерти

10.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1955

Отец: Габидинов Салих

Мать: Габидинова (Абдуллина) Нурания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2013

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