Габидинов Ильдар
Место рожденияг. Казань
Дата рождения09.09.1955
Дата смерти10.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1955
Отец: Габидинов Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2013