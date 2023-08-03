Казанцев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Балдина (Казанцева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Казанцева Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно