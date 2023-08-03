Казанцев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Балдина (Казанцева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Казанцева Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно

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