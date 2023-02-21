Akhverdov Aleksandr Isaevich
Место рожденияКизляр
Дата рождения1762
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Кизляр
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Ахвердов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: De Lazari Elizaveta Aleksandrovna
Мать ребёнка: не указана
Kizlyar
Рождение ребёнка
02.03.1800
Сын: Ахвердов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
polkovnik
Работа или профессия
Неизвестно
Komandir Kabardinskogo polka
Смерть
1808