Akhverdov Aleksandr Isaevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akhverdov Aleksandr Isaevich

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Место рождения

Кизляр

Дата рождения

1762

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ахвердов Исай Васильевич

Мать: Ахвердова Анна Герасимовна

Кизляр
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ахвердов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: De Lazari Elizaveta Aleksandrovna

Мать ребёнка: не указана

Kizlyar
Рождение ребёнка
02.03.1800

Сын: Ахвердов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
polkovnik
Работа или профессия
Неизвестно
Komandir Kabardinskogo polka
Смерть
1808
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