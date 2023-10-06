Молчанов Эдуард Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Эдуард Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1960

Отец: Молчанов Евгений Тимофеевич

Мать: Молчанова Зоя Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1984

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Мать ребёнка: Молчанова Елена Васильевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.01.1988

Дочь: Паньчук Эльвира Эдуардовна

Мать ребёнка: Молчанова Елена Васильевна

Черняховск, Черняховский, Калининградская область

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