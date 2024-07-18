Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Место рождениядеревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1854 и 1855
Дата смерти09.12.1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1855
Отец: Пуд Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1879
Сын: Антоний Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1880
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1884
Сын: Григорий Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1886
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
27.08.1889
Дочь: София Максимовна
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1892
Сын: Филимон Филипп ? Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Смерть
09.12.1917