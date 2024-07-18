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Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Место рождения

деревня Кильчкасы, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1854 и 1855

Дата смерти

09.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1855

Отец: Пуд Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1879

Сын: Антоний Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1880

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Григорий Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Семион-Семен Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.08.1889

Дочь: София Максимовна

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1892

Сын: Филимон Филипп ? Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
09.12.1917
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

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