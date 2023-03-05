Лановенко Иосиф Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти14.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лановенко Ипатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лановенко Михаил Йосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1931
Сын: Лановенко Сергей Йосифович
Мать ребёнка: не указана
Ладыжин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.03.1944