Лановенко Иосиф Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановенко Иосиф Ипатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

14.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лановенко Ипатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лановенко Михаил Йосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1931

Сын: Лановенко Сергей Йосифович

Мать ребёнка: не указана

Ладыжин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.03.1944
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