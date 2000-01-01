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Митянин Сергей Игоревич
Митянин Сергей Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Митянин Игорь Леонидович
1960 г.р.
Мать
Левченко Татьяна Васильевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Митянин Игорь Леонидович
Мать:
Левченко Татьяна Васильевна
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