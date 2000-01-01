Гусева Мария Андреевна
Место рожденияд. Усадье, Детчинский уезд, Московская губерния
Дата рождения1920
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Усадье, Детчинский уезд, Московская губерния
Смерть
1969