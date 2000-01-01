Гусева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Мария Андреевна

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Место рождения

д. Усадье, Детчинский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1920

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Усадье, Детчинский уезд, Московская губерния
Смерть
1969
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