Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1955

Сын: Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.06.1959

Сын: Трухнин НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухнина ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова НИНА ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Бабкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
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