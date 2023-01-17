Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
Отец: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1955
Сын: Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1959
Сын: Трухнин НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухнина ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова НИНА ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Бабкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана