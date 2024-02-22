Володина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махобей Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Володин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Володин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022