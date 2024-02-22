Володина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махобей Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Володин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Володин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Владимир Михайлович

Смерть
2022

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